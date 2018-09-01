الإعلام الإسرائيلي: هل يعيش مبارك أيامه الأخيرة؟

01 سبتمبر 2018 - 05:38 م

صورته ممتلئ بالدهون أثارت الجدل على مواقع التواصل.. والبعض سارع إلى النحيب عليه



من المحتمل أن الرئيس الأسبق أراد إيصال رسالة بأنه بخير أو العكس تمامًا.. وقليلون توقعوا أن يظل على قيد الحياة بعد سنوات من الإطاحة به

تحت عنوان: "بعد عام ونصف من الغياب الجماهيري..صورة لمبارك"، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي لم يظهر بشكل علني منذ إطلاق سراحه، ظهر مؤخرًا وهو يبتسم وجسده ممتلئ بالدهون وذلك من خلال صورة نشرت له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وبجانبه فتاة غير معروفة".

وأضافت: "بعد مرور وقت طويل على اختفائه من أمام الكاميرات، ظهر مبارك مجددًا في صورة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ولا أحد يعرف ما هو السبب وراء نشر هذه الصورة على الشبكة الإلكترونية وفي هذا التوقيت بالذات، لكن من المحتمل أن مبارك الذي بلغ الـ90 من عمره في مايو الماضي، أراد أن ينقل رسالة للجميع بأنه لا زال موجودًا وحيًا يرزق وبصحة جيدة، وربما تكون الرسالة هي العكس، أي أنه في أيامه الأخيرة، ورغب في إخبار الجميع بهذا الأمر".

وتابعت: "قبل عام ونصف أطلق سراح مبارك من السجن، بعد أن قضى 6 سنوات في المستشفى العسكري، وقال لأنصاره في أول رسالة بعد خروجه وقتها: أشكر كل من دعمني على مدار فترة السجن"؛ موضحة أن "إطلاق سراح الرئيس الأسبق جاء بعد قرار النائب العام بذلك".

وتحت عنوان: "منهك ويعاني من زيادة الوزن.. صورة أشعلت مصر"، قال موقع "واللاه" الإخباري العبري، إنه "بعد زمن طويل من تواري واختفاء الرئيس المصري المخلوع عن أعين الشعب، ظهر مجددًا في صورة بجانب فتاة وهو يجلس على كرسي بذراعين، في وقت أعلن فيه نجله أن صحة والده على ما يرام".

وأضاف: "قليلون توقعوا أن يظل مبارك على قيد الحياة ويصمد بعد سنوات من الإطاحة به، والصورة الحديثة التي ظهر من خلالها من شأنها أن تشير إلى أنه ربما يعيش أيامه الأخيرة؛ حيث يبدو من خلالها مرهقًا وكأن الشيخوخة قد دبت في مفاصله، وبجانبه امرأة شابة غير معروف هويتها، بل ويبدو مبارك في نفس الصورة وقد زاد وزنه عن المرة الأخيرة التي أطل فيها على الجمهور".

وواصل: "على مواقع التواصل الاجتماعي سارع البعض إلى النحيب على الطاغية المصري، والذي أسقط نظامه في إطار أحداث الربيع العربي، في فبراير 2011، لكن نجله زعم أن حالة والده الصحية جيدة".

وبعنوان: "مرتبك وممتلئ الجسم.. هكذا ظهر مبارك" قال موقع "نيوز وان" الإخباري، إن "الرئيس المصري الأسبق ظهر في أحدث صورة له وكأنه ليس في أفضل أحواله، الـمر الذي أصاب متصفحي الشبكة الإلكترونية بالدهشة لرؤيتهم رئيسهم المخلوع البالغ من العمر 90 عاما، مرتبكًا وزائدًا في الوزن وفاقدًا لشكل شعره الذي اعتادوا رؤيته به".