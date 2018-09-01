خلعت «حلا» الحجاب.. فارتدته «جومانا».. وتاب مخرج «العُري»

01 سبتمبر 2018 - 06:02 م

أثارت الفنانة حلا شيحة، عاصفة من الجدل؛ بعد إعلان خلعها الحجاب، وعودتها للفن من جديد، ولم تكد تهدأ حدة العاصفة حتى خرج وائل الصديقى، مخرج كليب "سيب ايدى" الذى حُبست صاحبته بسبب محتواه الإباحى، ليعلن توبته عن العمل الفنى تمامًا.

وأصدر "الصديقى"، بيانًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "أنا بعلن توبتى إلى الله أمامكم جميعًا عن الغناء والرقص والكلام الفارغ ده ومش هشتغل في الحجات دى تانى، واللى منتظر رقاصة جديدة فى شغلى لا خلاص يريح نفسه ويسيب الصفحة عشان مش هنزل على صفحتى غير اللى يرضى ربنا، وأتمنى ربنا يغفر لى ولكم ويحسن خاتمتى، دعواتكم إن ربنا يثبت أقدامى وقلبى على طاعته ومنرجعش للمعاصى أبدا.. شكرًا أحبائى".

وفى مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية "دريم"، أشار الصيفي إلى أنه يتلقى العديد من الطلبات من فنانات يرغبن فى الشهرة لإخراج كليبات خارجة لكنه يرفض هذه الطلبات.

وتابع: "أرى الموت قريب جدًا ولأبسط الأسباب، ولا أريد الوقوف بين يدي الله وأنا مخرج لهذه الكليبات الخارجة، وأطلب السماح من والدى الذى غضب منى بشدة لمشاركتى فى هذه الأعمال".

وفى عيد الأضحى، ظهرت الفنانة "جومانا مراد" أخيرًا لكن داخل الحرم المكى، مرتدية زى الحج، وهو ما استغربه العديد من متابعيها عبر تطبيق الصور "إنستجرام"؛ نظرًا لاعتقادهم وقتها أنها لم تكن مسلمة، وأنها اعتنقت الإسلام مؤخرًا وبدأوا فى تهنئتها.

لكنها فجرت مفاجأة مدوية حين قالت: "أنا مسلمة منذ مولدى والحمد لله". ونفت أن تكون منتمية للطائفة الدُرزية، مؤكدة كونها مسلمة منذ اليوم الأول لها فى الحياة.

وأضافت: "أعتذر لجمهورى عن تأخرى فى تهنئتهم بعيد الأضحى لأننى كنت أؤدى فريضة الحج"، مضيفة: "أشعر بالسعادة الشديدة هنا فى بيت الله، وأدعو الله أن يرزق كل مسلم ومسلمة هذه الفرحة".

وفى نفس أسبوع العيد أعلنت الفنانة الإماراتية، سميرة أحمد، اعتزالها الفن تمامًا. وأضافت فى بيان لها: "سوف أكتفى بما قدمته خلال عمرى الماضى".