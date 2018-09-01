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أهالي الشلاتين: قننوا طواحين الذهب قبل أن نقع فريسة للمهربين

قبلي وبحري

صورة الطواحين
صورة الطواحين

حسن حمدان

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حملة إزالة

طواحين.

الذهب الشلاتين.

شن مجلس مدينة الشلاتين، حملة إزالة على طواحين استخلاص الذهب التى لم تقنن أوضاعها.

وطالب المئات من أهالي وشباب مدينة شلاتين بالبحر الأحمر، الأجهزة المختصة بتقنين وضعهم في العمل، وتشغيل طواحين تكسير الصخور واستخلاص خام الذهب بشكل قانوني، وذلك بعد إزالة العشرات من ورش طواحين استخلاص خام الذهب التي يعمل بها المئات من أهالي وشباب المدينة، وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

وأكد الأهالي، أصحاب الطواحين، أن الجهات المسؤولة لم تطرح بدائل مناسبة أو أماكن أخرى لنقل الطواحين إليها أو إنشاء منطقة صناعية.

وطالب الأهالي، مسئولي المدينة، بإيجاد مكان مناسب للطواحين خارج المدينة في أسرع وقت ممكن؛ حفاظًا على قوت يوم الشباب الذين يعملون بها وليس لهم أي مصدر رزق آخر، حتى لا يقعوا فريسة في يد عصابات التهريب، وحتى يستفيد المجلس بعمل رسوم معينة يحصلها من أصحاب الطواحين، ويعمل على تنشيط حركة السوق المحلية.


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