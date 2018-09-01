» تشيلسي يواصل مطاردة ليفربول في «البريميرليج»

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المصريون

بورنموث

واصل فريق تشيلسى الإنجليزى انتصاراته على ضيفه بورنموث، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل الإسبانى بيدرو رودريجيز هدف التقدم لصالح تشيلسى فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

ثم أضاف النجم البلجيكى إيدين هازارد الثانى للبلوز فى الدقيقة 85 من زمن المباراة.

ورفع تشيلسى رصيده إلى 12 نقطة تصدر بها جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متساويا مع ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح.

وحقق تشيلسى العلامة الكاملة فى الجولات الأربع الأولى للبريميرليج بالفوز على هدرسفيلد تاون، أرسنال، ونيوكاسل يونايتد، ثم بورنموث اليوم.

وفى نفس التوقيت، تعادل فريق هدرسفيلد تاون مع مضيفه إيفرتون بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "جوديسون بارك".

وغاب الدولى المصرى رمضان صبحى عن المشاركة مع هدرسفيلد تاون فى المباراة بسبب الإصابة التى يعانى منها فى الركبة والتى تعرض لها فى التدريبات.

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