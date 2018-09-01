«السيسي» يصدق على«مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي»

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قانون

السيسي

التواصل الاجتماعي

صدق

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام، يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية، السبت.

وبحسب الجريدة الرسمية فإنه "يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره (الأحد)".

وبموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر".

وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".


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