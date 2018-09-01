وقف برنامجي «ملعب الزمالك» و«صح النوم»

01 سبتمبر 2018 - 06:16 م

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع بث برنامجي "ملعب الزمالك" و"صح النوم"،

وجاء القرار، بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بشأن منع بث برنامجي "ملعب الزمالك"، "صح النوم" المعروضين على قناتي "الحدث اليوم" و"LTC " الفضائيتين نظرًا لاستمرار النهج في المعالجات الإعلامية في تصفية الحسابات الشخصية.

وقرر المجلس منع بث البرنامجان، لمدة أسبوعان مع الإنذار بعقوبة أشد إذا تكررت ذات المعالجات الإعلامية المستهجنة.