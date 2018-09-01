  • السبت 01 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:27 م
بحث متقدم
دندراوي الهواري ومي الشامي

أول رد لـ« دندراوي الهواري» على اتهامه بالتحرش

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدق على«مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي»

جومانا مراد

خلعت «حلا» الحجاب.. فارتدته «جومانا».. وتاب مخرج «العُري»

مبارك

الإعلام الإسرائيلي: هل يعيش مبارك أيامه الأخيرة؟

الأميرة ديانا

رسائل بين ديانا ودودي تكشف سرًا قبل مقتلهما

محمد صلاح

اتحاد الكرة يخصص طاقم حراسة خاصة لـ«صلاح»

صورة مبارك التي أثارت جدلا

فتاة صورة «مبارك» تفجر مفاجأة عن كواليسها

حجاج بالمطار

ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ66

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يكشف مفاجأة حول قرار«ترامب» الأخير

الرئيس السيسى ورئيس الصين

منحة صينية لتصنيع قمر صناعي مصري

وقف برنامجي «ملعب الزمالك» و«صح النوم»

الحياة السياسية

محمد الغيطي
محمد الغيطي

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الأعلى للإعلام يوقف بث "ملعب الزمالك"

#

سر بكاء لاعب الزمالك السابق علي الهواء

#

رسميًا.. مباراة الزمالك وولايتا الإثيوبي على إستاد القاهرة

صح النوم

الحدث اليوم

الأعلي للاعلام

ملعب الزمالك

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع بث برنامجي "ملعب الزمالك" و"صح النوم"،

وجاء القرار، بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بشأن منع بث برنامجي "ملعب الزمالك"، "صح النوم" المعروضين على قناتي "الحدث اليوم" و"LTC " الفضائيتين نظرًا لاستمرار النهج في المعالجات الإعلامية في تصفية الحسابات الشخصية.

وقرر المجلس منع بث البرنامجان، لمدة أسبوعان مع الإنذار بعقوبة أشد إذا تكررت ذات المعالجات الإعلامية المستهجنة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الأزهر يصرف شهرًا إضافيًا لمستحقي الزكاة
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة إنبي
» «استطلاع»: 60% من الأمريكيين يؤيدون عزل «ترامب»
» مدرب ليفربول: توقعت حدوث هذا الأمر
» وقف أمريكا لتمويل «الأونروا» إسقاط لقضايا القدس واللاجئين
» تشيلسي يواصل مطاردة ليفربول في «البريميرليج»
» القبض على المتهم بحرق سائق توك توك
» مهاجم ليفربول يكشف سبب تراجع أداء «صلاح»
» تجديد حبس المتهم بخطف الطائرة المصرية بقبرص
» اتحاد الكرة يخصص طاقم حراسة خاصة لـ«صلاح»
» سائق يذبح فتاة قاصرة بعد اغتصابها وسط الزراعات

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:54 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح