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«استطلاع»: 60% من الأمريكيين يؤيدون عزل «ترامب»

عرب وعالم

ترامب
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وكالات - خالد الشرقاوي

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أظهر استطلاع رأي جديد نشر، أمس الجمعة، أن 60% من الأميركيين لا يوافقون على أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبأن نصفهم تقريبا يؤيدون فكرة عزله.

وبحسب صحيفتي "واشنطن بوست" و"إيه بي سي نيوز"، فإن الاستطلاع الذي أجرته الصحيفتان، أفاد أن 36% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب في البيت الأبيض.

وشمل الاستطلاع الجديد 1003 أشخاص بالغين، في الفترة الممتدة بين 26 و29 أغسطس الماضي.

واعتبر 49% من المستطلعين أن الكونجرس يجب أن يُطلق عملية لعزل ترامب، بينما قال 46% إنهم سيعارضون ذلك.

وقال 63% من الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يدعمون التحقيق الذي يجريه مولر، بينما أبدى 29% معارضتهم له.

ووفقا للاستطلاع نفسه، فإن الأرقام أفضل بالنسبة إلى ترامب في ما يتعلق بالاقتصاد، ذلك أن 45% من المستطلعين يؤيدون إدارته للاقتصاد (45% لا يؤيدونها).

وتختلف شعبية الرئيس الجمهوري بشكل كبير حسب التوجهات السياسية: 78% من الجمهوريين يوافقون على أدائه، في حين يعارضه 93% من الديمقراطيين و59% من المستقلين.

وفي آخر استطلاع للرأي أجرته واشنطن بوست و"إيه بي سي نيوز"، في أبريل، وافق 40% من الأميركيين على أداء ترامب، بينما عبر 56% منهم عن رفضهم لهذا الأداء.

وتلقى "ترامب" ضربتين نهاية الشهر الماضي، عندما أقر مايكل كوهين محاميه، بذنبه في ارتكاب انتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية 2016، وكذلك إدانة رئيس حملته السابق بول مانافورت بالاحتيال الضريبي والمصرفي.

وأشار "كوهين" إلى تورطه في دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين، وهما: الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وعارضة بلاي بوي، كارين ماكدوغال، حيث تقولان إنهما "أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت"، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء إلى المرشح".



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