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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث عنف بالمنيا

قبلي وبحري

المحاكم لعسكرية
المحاكم لعسكرية

جمال زكى

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محكمة عسكرية

احداث عنف

متهمين

محفظة المنيا

قررت اليوم، السبت، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بتهمة التورط في أحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا إلى جلسة 10 سبتمبر الجارى.

وقال خالد الكومى، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة أجلت نظر إعادة محاكمة 3 متهمين، متهم واحد بقسم شرطة أبو قرقاص، واثنان آخران متهمان فى أحداث بندر المنيا لعدم ورود ملف القضية من النيابة العسكرية بعد أن تم الطعن على حكم صادر بحقهم بالسجن المؤبد غيابيًا العام الماضى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء العسكرى بعدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.    


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