» مدرب ليفربول: توقعت حدوث هذا الأمر

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المصريون

ليفربول

كلوب

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه توقع حدوث خطأ من حارسه «أليسون»، وتسببه في هدف كما حدث اليوم في مباراة ليستر سيتي .

وأضاف «كلوب» في تصريحات صحفية عقب المباراة: “كان واضحًا أن ذلك سيحدث يومًا ما، لكنني لم أعتقد أن ذلك سيحدث على الفور في المباراة التالية ”.

وتابع: ” كل شيء على ما يرام، هو يعلم بأنه كان بإمكانه تشتيت الكرة، يجب أن نعتاد على الأمر أكثر، لا تُعد الكرة باستمرار للحارس إن لم تكن لديك أية أفكار، هنالك حلول أخرى”.

وارتكب أليسون خطأ فادح في المباراة التي جمعت بين ليفربول وليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج، أدى إلى إحراز الجزائري رشيد غزال الهدف الأول في شباك ليفربول خلال هذا الموسم.

وفاز ليفربول على نظيره ليستر سيتي بهدفين لهدف ليؤمن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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