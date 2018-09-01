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«جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة إنبي

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انبى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمواجهة إنبى، والتى ستنطلق فى تمام التاسعة مساءًا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 محمود عبد الرحيم جنش في حراسه المرمي

محمود علاء - حمدي الونش - حازم إمام-  بهاء مجدي  فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد ابراهيم - أوباما - ابراهيم حسن  فى خط الوسط

كاسونجو خط الهجوم

ويتواجد على دكة بدلاء الزمالك ، فى مباراة انبى والتى ستطلق فى تمام التاسعة مساءا على ملعب بتروسبورت بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام كلا من :

 عماد السيد  فى حراسة المرمي - محمد عبد الغني - مصطفي فتحي - محمد حسن - محمد عنتر - عبد الله جمعه  - عمر السعيد

بينما تم استبعاد كلا من حمدى النقاز - حميد أحداد - محمود عبد العاطي دونجا


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