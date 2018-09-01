الأنبا مكاريوس: الاعتداء علينا تطور استباقي

01 سبتمبر 2018 - 07:19 م

علق الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، على واقعة إصابة 3 أشخاص وتلفيات بـ4 منازل في اشتباكات طائفية في محافظة المنيا، قائلاً: "اللي حصل نوع من التطور الاستباقي لمنع الأقباط من المطالبة ببناء كنائس في المحافظة".

وتساءل "مكاريوس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم، السبت: "المحتجون على بناء كنيسة لماذا قاموا بالنهب والسرقة"، مشيرًا إلى أن الأقباط يسعون جاهدين لفتح الكنائس المغلقة في محافظة المنيا، لأن إجراءات الفتح تأخذ وقتًا طويلاً.

وأكد "مكاريوس"، أنه كانت هناك اعتداءات من قبل على الأقباط عام 2005، ولكن لم يتم معاقبة المعتدين، وتكررت الاعتداءات مرة أخرى.

ونوه بأن الدولة لم تأخذ أي إجراءات تدبيرية، رغم وجود أخبار أكدت أنه ستحدث اعتداءات علينا.



