20 لاعبًا في قائمة سموحة لمباراة بيراميدز

01 سبتمبر 2018 - 07:19 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة على ماهر، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة على النحو التالى:

محمد أبو جبل وعصام ثروت فى حراسة المرمى، محمود معاذ وياسر إبراهيم وسيد فريد ومحمود عزت ورجب نبيل، وأمير عابد وأحمد نبيل مانجا وإسلام صالح ومحمود سيد ومحمد حمدى زكى وأوميد أوكيرى وإبراهيم عبد القوى، وديريك نسيبامبى وأحمد حسن مكى وحسام حسن وشيلونجو، وشريف رضا ومحمود منصور.