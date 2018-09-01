بعد ملك الأردن و«بن زايد».. «حبيب الملح» يلتقي حاكمًا عربيًا جديدًا

01 سبتمبر 2018 - 07:23 م

نشر الطاهي التركي الشهير، نصرت غوكيتشه، والملقب باسم "حبيب الملح"، صورة جديدة على صفحته الخاصة على "إنستجرام"، رفقة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وظهر الملك المغربي، في الصورة، بإطلالة غير رسمية، مرتديًا كنزة سوداء وبنطالًا مخططًا باللونين الأبيض والأسود، وهو يرتدي نظارات شمسية، في الوقت الذي ظهر فيه الطباخ التركي باللباس المعتاد، الكنزة البيضاء والبنطال الأسود، مرتديًا نظاراته السوداء الدائرية.

يذكر أن "حبيب الملح" سبق أن التقى في السابق بعدد من الأمراء والملوك العرب، كالملك الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان.





بالإضافة لعدد من المشاهير و النجوم، ومن أشهرهم ليوناردو دي كابريو، وسيلفيستر ستالون.

ونال الطاهي شهرة عالمية بحركته الشهير "برش الملح" وذلك بعد انتشارها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى امتلاكه لسلسة مطاعم "نصرت أستيك هاوس" المتواجدة في تركيا ودبي وفي ميامي ونيويورك.







