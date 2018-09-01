» الأزهر يصرف شهرًا إضافيًا لمستحقي الزكاة

01 سبتمبر 2018 - 07:24 م

قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة المصري، صرف شهر إضافي لمستحقي الزكاة، المسجلين فى الصندوق؛ لمواجهة أعباء ومستلزمات بدء العام الدراسي الجديد.

ويبلغ إجمالى تكلفة هذه المساعدات الإضافية نحو 73 مليون جنيه، وذلك فى إطار ما يوليه فضيلة الإمام الأكبر من رعاية ودعم لمستحقى الزكاة، وتوجيهاته الدائمة لمسئولى بيت الزكاة بتوفير الدعم الكامل للمحتاجين وإيصال المساعدات لهم بشكل يحفظ كرامتهم ويخفف العبء عن كاهلهم.

ويتم صرف هذه المساعدات اعتبارا من الثالث من شهر سبتمبر الجارى، ويستمر الصرف حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه.