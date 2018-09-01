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سلسلة تفجيرات تضرب مناطق المعارضة شمال سوريا

عرب وعالم

تفجير
تفجير

وكالات - خالد الشرقاوي

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شهدت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمالي سوريا، اليوم السبت، سلسلة تفجيرات، عقب انفجار ضرب مدينة "أعزاز" بريف محافظة حلب، وأسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن مدن "الباب" (تابعة لمحافظة حلب)، و"سرمدا" و"الدانا" و"إدلب" (تابعة لمحافظة إدلب)، شهدت تفجيرات عقب تفجير "أعزاز"، أسفرت عن إصابة عدة مدنيين.

وبحسب مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، انفجرت عبوة ناسفة مزروعة داخل ناقلة نفايات في مدينة الباب، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

كما انفجرت عبوة ناسفة في مدينة إدلب، أسفر عن إصابة مدني واحد، فيما أسفر تفجير بسيارة مفخخة في "الدانا" عن إصابة 3 آخرين، ومثلهم بانفجار في تفجير بسرمدا.

وأضافت مصادر لوكالة "الأناضول": أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى أماكن التفجير لإطفاء النيران وإنقاذ المدنيين، ونقل المصابين إلى نقاط طبية.

ولم تتبن على الفور أي جهة المسؤولية عن أي من تلك التفجيرات.

وفي وقت سابق اليوم، قتل مدني وأصيب 17 آخرون، وفق معلومات أولية، إثر انفجار عبوة قرب مبنى المجلس المحلي في أعزاز، القريبة من الحدود مع تركيا.


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