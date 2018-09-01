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النيابة تكشف سبب اختناق 25 شخصًا في حمام سباحة

قضايا وحوادث

غرق 3 أطفال وإصابة رابع في حمام سباحة بالغردقة
ارشيفية

متابعات :عبدالراضي الزناتي

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الأمن

اختناق

تحقيقات

حمام سباحة

تستكمل نيابة الطالبية والعمرانية، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول لنيابة العمرانية والطالبية، التحقيق في واقعة إصابة 25 لاعبا ومدربا، بينهم أطفال، بحالات اختناق داخل حمام السباحة بنادي الطالبية الرياضية، التابع لدائرة قسم شرطة العمرانية.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات المباحث عن الواقعة، وقررت استدعاء المسؤولين بالنادي لسماع وأقوالهم حول ملابسات الواقعة، وانتقل فريق من النيابة لإجراء معاينة والوقوف على أسباب الحادث.

وجاء في تحريات المباحث الأولية أن السبب الرئيسي في وقع الحادث هو تسرب غاز الكلور في حمام السباحة، نتيجة تغيير فني الصيانة أسطوانة الكلور من المحبس الخاص بالأسطوانة، ما أدى إلى تسرب الغاز بشكل كبير وأدى إلى اختناق المتدربين داخل حمام السباحة.

واستمعت النيابة لأقوال المصابين بعدما خضعوا للعلاج، وأكدوا أنهم أثناء التدريبات في حمام السباحة شعروا بحالات اختناقات ولم يتمكنوا من استكمال التدريب، فيما قررت استدعاء الفني الذي غير أسطوانة الكلور لسماع أقواله في الواقعة.

يذكر أن أجهزة الأمن بالجيزة، قد تلقت إخطارا من مستشفى الهرم، بوصول عدد من اللاعبين والمدربين مختنقين أثناء التدريب في حمام السباحة بنادي الطالبية الرياضية.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، إلى مكان الواقعة، وبمناقشة العاملين بالنادي، تبين أن أزمة تسرب غاز الكلور في حمام السباحة بنادي الطالبية الرياضي بمحافظة الجيزة، والذي تسبب في اختناق 22 لاعبا و3 مدربين، أثناء التدريبات ومزاولة النشاط الرياضي داخل حمام السباحة بالنادي، واتخذت الإجراءات القانونية ولا تزال التحقيقات مستمرة.



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