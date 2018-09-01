» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربى، والمحدد لها التاسعة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الدورى الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: محمد الشناوى - على لطفى - كريم نيدفيد - محمد هانى - أيمن أشرف - وليد أزارو - ميدو جابر - أحمد فتحى - هشام محمد - أحمد علاء - ناصر ماهر - أكرم توفيق - أحمد حمودى - ساليف كوليبالى - مروان محسن - مؤمن زكريا - محمد نجيب - اسلام محارب - محمد شريف - صلاح محسن.
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