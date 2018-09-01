  • السبت 01 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:07 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي

عقد قران

«دينية البرلمان» ترد على رفع سن الزواج لـ 21 عامًا

ترامب

خطة «ترامب» لمواجهة قرار عزله

مقتل طفلي ميت سلسيل

أسرار جديدة حول المتهم «بقتل طفليه» فى الدقهلية

احتجاجات الصحفيين أمام النقابة (أرشيفية)

رغم الرفض الواسع.. السيسي يُصدق على «قانون تنظيم الصحافة»

دندراوي الهواري ومي الشامي

أول رد لـ« دندراوي الهواري» على اتهامه بالتحرش

الرئيس السيسي

«السيسي» يصدق على«مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي»

جومانا مراد

خلعت «حلا» الحجاب.. فارتدته «جومانا».. وتاب مخرج «العُري»

صورة مبارك التي أثارت جدلا

فتاة صورة «مبارك» تفجر مفاجأة عن كواليسها

الأميرة ديانا

رسائل بين ديانا ودودي تكشف سرًا قبل مقتلهما

«كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أسعار تذاكر الأهلى والإنتاج الحربي ومواعيد طرحها

#

الأهلى يستعد لتعطيل العجلات الحربية

#

مهاجم الأهلي يتلقى خبر حزين قبل موقعة «كمبالا»

#

20 لاعبًا في قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة بيراميدز

المصريون

الاهلى

الإنتاج الحربى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربى، والمحدد لها التاسعة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: محمد الشناوى - على لطفى - كريم نيدفيد - محمد هانى - أيمن أشرف - وليد أزارو - ميدو جابر - أحمد فتحى - هشام محمد - أحمد علاء - ناصر ماهر - أكرم توفيق - أحمد حمودى - ساليف كوليبالى - مروان محسن - مؤمن زكريا - محمد نجيب - اسلام محارب - محمد شريف - صلاح محسن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار تذاكر مباراة مصر والنيجر
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» «ترامب» يهدد بحذف كندا من اتفاقية التجارة الحرة
» اختفاء سيدة وأطفالها الثلاثة في ظروف غامضة
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي
» الأزهر يصرف شهرًا إضافيًا لمستحقي الزكاة
» «عباس»: متمسكون برعاية مصر للمصالحة الفلسطينية
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة إنبي
» «استطلاع»: 60% من الأمريكيين يؤيدون عزل «ترامب»
» مدرب ليفربول: توقعت حدوث هذا الأمر
» وقف أمريكا لتمويل «الأونروا» إسقاط لقضايا القدس واللاجئين

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان