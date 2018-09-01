» اختفاء سيدة وأطفالها الثلاثة في ظروف غامضة

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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سيدة

ظروف غامضة

تكثف أجهزة الأمن بالأقصر، من جهودها لكشف ملابسات اختفاء سيدة بإحدى قرى مركز إسنا جنوب الأقصر وأطفالها الثلاثة، بعد قيام شقيقها بتحرير بلاغ يفيد باختفائها أثناء عودتها لمنزل والدها.

تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، بلاغا يفيد باختفاء «نورا.م.ع»، 30 سنة، وأطفالها الثلاثة، بعد استقلالهم سيارة أجرة حمراء اللون حسب رؤية شهود العيان، بإحدى قرى مدينة إسنا، للتوجه إلى قرية السباعية التي تمر على قرية العضايمة مسقط رأس السيدة المختفية.

وعلي الفور، تم تشكيل فريق من البحث الجنائي، للكشف عن ملابسات الواقعة، وتحديد موقعها لمعرفة حقيقة الاختفاء حيث توجد مشاكل أسرية مع زوجها، ما قد يؤدي إلى تركها للمنزل على إثرها.

تم تحرير محضر رقم 6445 إداري إسنا 2018 بالواقعة.



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