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«ترامب» يهدد بحذف كندا من اتفاقية التجارة الحرة

عرب وعالم

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

وكالات - خالد الشرقاوي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه "لا توجد ضرورة سياسية للحفاظ على بقاء كندا في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".

وأوضح ترامب عبر "تويتر" أنه "إذا لم نبرم اتفاقا جيدا بعد عقود من التجاوزات، فإن كندا ستكون خارج الاتفاقية".

ولوح الرئيس الأمريكي بـ "إنهاء العمل بنافتا" إذا تدخل الكونجرس في هذا الملف.

وتخوض الولايات المتحدة وكندا مفاوضات مطولة بشأن الاتفاقية التي ترغب إدارة ترامب في تعديلها.

وأضاف ترامب الذي أبرمت إدارته اتفاقا منفصلا مع المكسيك تسعى كندا للانضمام إليه، "إما أن نبرم اتفاقا جديدا، وإما نعود إلى ما قبل نافتا".

جدير بالذكر أن الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة المكسيك يأتي بعد أن كانت واشنطن قد فرضت رسوما تجارية إضافية على الصلب والألومينيوم القادم من كندا والمكسيك خلال يونيو الماضي، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي.

وأثارت الرسوم الجديدة غضب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ما جعلهم يهددون بفرض رسوم مماثلة ردا على هذه الخطوة.



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