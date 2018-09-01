خطة «ترامب» لمواجهة قرار عزله

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وكالات - خالد الشرقاوي

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قال جيمس كلابر، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA"، إن "الرئيس دونالد ترامب يُضيق الخناق على نفسه بسبب تصريحاته غير العقلانية على موقع تويتر".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، تم بثها السبت، أنه "عندما نتتبع تسلسل الأحداث في الأسبوع الماضي، من إدانة مدير حملة ترامب الانتخابية السابق 'بول مانفورت' بـ8 تهم للتهرب الضريبي وعدم التصريح بأمواله، وتصريحات محامي ترامب السابق 'مايكل كوهين'، وما كُشف من سوء أفعال، أعتقد أنه (ترامب) يشعر وبشكل مستمر بالخطر من ناحية قانونية".

وتابع: "أظن أن ما يقوم به ترامب -حسب المصطلح العسكري- هو تحضير ساحة المعركة لاتخاذ تدابير لاحقة".

وعبر حسابه على "تويتر" خلال الأيام الماضية، هاجم ترامب وسائل الإعلام بشكلٍ عنيف وبصفة خاصة "CNN "، واتهمها بـ"تلفيق الأخبار وتزيف الحقائق".

كان محامي ترامب السابق كوهين أدلى بشهادات أقر فيها بانتهاك حملة ترامب قواعد تمويل الحملات الانتخابية للاستحقاق الرئاسي عام 2016.

ومن بين العديد من التصريحات، قال ترامب خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، الخميس الماضي، إنه يتطلع للقاء قادة إيران للقيام بمباحثاتٍ جدية حول الاتفاق النووي لتفادي متاعب العقوبات.

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق، الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، والشركات والكيانات التي تتعامل معها، غير أن الاتحاد الأوروبي ودولا في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.



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