» تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه

وكالات - خالد الشرقاوي
يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك والتعاملات المسائية، بالتعاملات المسائية اليوم السبت 1 - 9 - 2018.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه فى البنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.
وفي بنكي الأهلي المصرى وبنك مصر سجل سعر الدولار 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع،
فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنوك القاهرة، والإسكندرية، البنك التجارى الدولى cib ، 17.84 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع.
وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.97 جنيه.
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