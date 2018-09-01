» سرقة استراحة مستشاري قضايا الدولة في بنها

01 سبتمبر 2018 - 09:19 م

سطا مجهولون، على استراحة مستشاري هيئة قضايا الدولة، في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، واستولوا على بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمتعلقات الشخصية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، تلقى إخطارًا يفيد بسرقة استراحة مستشاري هيئة قضايا الدولة ببنها.

وانتقل اللواء علاء فاروق، مدير البحث الجنائي، حيث تبين قيام مجهولون بكسر باب الاستراحة وسرقة لاب توب، وشاشة عرض، وبعض المتعلقات الشخصية.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لكشف المتورطين في الواقعة، وجار حصر باقي التلفيات.



