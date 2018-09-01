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«متحدث الإخوان»: بابنا مفتوح للحوار مع كل القوى الوطنية

الحياة السياسية

طلعت فهمي
طلعت فهمي

خالد الشرقاوي

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قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، إن جماعته على استعداد لتلقي أي مقترحات تسهم في بلورة صيغة للحوار تتوافق عليها مع كل القوى الوطنية.

وخلال حوار له مع موقع "عربي 21"، أوضح " فهمي"، أن قادة الإخوان لم يكونوا على علم بموعد فض رابعة، مشددًا على أن "هذا ادعاء باطل".

وحول أسباب إطلاق المبادرات المستحدثة، قال "فهمي"، إنها تأتي "نتيجة الفزع الذي أصاب الجميع من الانهيار المروع"، مضيفًا "نريد الوصول إلى كلمة سواء لإنقاذ المجتمع والدولة، ونقبل أي شيء إيجابي في المبادرات".

كما شدد متحدث الإخوان، على أن جماعته "ليست بينها وبين الأقباط أي إشكاليات حتى تسعى لطمأنتهم"، لافتًا إلى أن تعاونهم معًا وأد فتن طائفية كثيرة.

وعلق الكاتب الصحفي جمال سلطان، على حديث "طلعت" حول فتح باب الحوار مع كل القوى الوطنية، قائًلا: "الأخ طلعت يتصور أنه يخاطب الأحزاب المصرية من مكتبه في قصر الاتحادية!".



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