مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل بثنائية

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الرياضة

مانشستر سيتي
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أمير سعد

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مانشستر سيتي

المصريون

نيوكاسل

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1 الشوط الأول من المباراة، وكان مانشستر سيتي البادئ بالتسجيل عن طريق نجمه رحيم سترلينج بعد مرور 8 دقائق على بداية المباراة، من تصويبة رائعة فشل حارس نيوكاسل فى التصدى لها.

ولكن نجح دى اندرى يدلين فى إدراك هدف التعادل لفريق نيوكاسل فى الدقيقة 30 من زمن المباراة، بعد متابعته لعرضية زميله روندون ليضعها فى مرمى السيتي.

وسجل كايل ووكر هدف فوز السيتي بالمباراة فى الدقيقة 52 من زمن اللقاء، عبر تسديدة صاروخية فشل حارس نيوكاسل فى التصدى لها.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة العاشرة احتل المركز بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة فى المركز الثامن عشر.

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