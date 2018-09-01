تكتم حول " بوتفليقة" بعد وضعه بالعناية المركزة

01 سبتمبر 2018 - 10:18 م

تسود حالة من التكتم حول صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، عقب نقله إلي المستشفي السويسري ووضعه داخل العناية المركزة.

وأفادت مصادر طبية من داخل المستشفى السويسري، الذي نقل إليه " بوتفليقة"، أن الحالة الصحية للزعيم الجزائري "سيئة جدا"، وأنه جرى نقله إلى غرفة العناية المركزة.

فيما قالت صحف غربية أن السلطة الجزائرية تتكتم على وضع الرئيس الصحي.

بينما كشف مصدر لموقع "الجزائر تايمز أن "بوتفليقة" يعاني من مرض "السرطان"، كما يعاني من عدة أمراض في القلب والكلى والدماغ والمعدة.

حالة بوتفليقة الصحية ، والتي وصفت بـ " السيئة جدا" ، تتزامن مع حملة مطالبات من مواليه له بترشحه لولاية خامسة، بينما دعت شخصيات سياسية وحقوقية وثقافية وإعلامية جزائرية "بوتفليقة" إلى عدم الترشح مجددا.

و قالت صحيفة "موند أفريك" إنه تم اتخاذ كل الاحتياطات من قبل حاشية الرئيس الجزائري لمنع نشر أي معلومات حول الحالة الصحية .

بينما طمأنت وسائل الإعلام الرسمية الجزائريين على الحالة الصحية للرئيس، وقالت إن مصادرها أكدت أن الحالة الصحية للرئيس لم تشهد أي تدهور.

وأكد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، الأحد الماضي، أن الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" غادر البلاد نحو جنيف بسويسرا لإجراء "فحوص طبية دورية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأوضحت صحيفة "موند أفريك" أنه تم نقل بروفيسور تونسي عمل في وحدة العناية المركزة للسرطان وممرضة مغربية، بناء على طلب شقيق رئيس الدولة سعيد بوتفليقة الموجود بالمستشفى، لافتة إلى أن الحراس الشخصيين لـ"بوتفليقة" يقيمون في غرف خصصت لهم مجاورة للمرضى.

يذكر أن يتردد "بوتفليقة" يتردد بشكل دوري على مستشفيات فرنسية وسويسرية، بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها ، من أجل متابعة فحوصات طبية.