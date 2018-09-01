سلطان : أطالب البرادعي بفعل هذا الأمر

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جمال سلطان

محمد البرادعي

مسلمي الإيجور

مليون مسلم

معسكرات الصين

ناشد الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق و والمنظمات المدنية في العالم العربي بالمشاركة في الدفاع عن مليون مسلم معتقلين داخل معسكرات الصين.

وأضاف سلطان في تدوينة له علي حسابه علي تويتر  أرجو من الدكتور محمد البرادعي  والمنظمات المدنية في العالم العربي أن يشاركوا نبلاء كثيرين في العالم وفي الأمم المتحدة الدفاع عن "مليون معتقل" من المسلمين الإيجور في معسكرات اعتقال ضخمة في الصين ، وهي حالة لم تعرفها البشرية من قبل.

وأعرب سلطان عن أسفه لاعتقال هذا العدد من مسلمي الإيجور داخل معتقلات الصين قائلا : "كنت أسمع عن اعتقال عدة مئات أو عدة آلاف إنسان في سجن أو معسكر ، لكنها المرة الأولى التي أسمع فيها تقريرا للأمم المتحدة يتحدث عن اعتقال مليون إنسان مسلم في معسكرات ضخمة في تركستان الشرقية بالصين ، هذه فضيحة للبشرية بأسرها".


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