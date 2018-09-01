» بالفيديو.. الزمالك يمطر شباك إنبي برباعية

01 سبتمبر 2018 - 10:58 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره إنبي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 10 محتلا صدارة الدورى بشكل مؤقت لحين استكمال مباريات الجولة بينما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 6 محتلا المركز الـ 10 بجدول الترتيب.

بدأت المباراة قوية من جانب لاعبى الفريقين فى محاولة لتسجيل هدف مبكر، لكن بعيدا عن مناطق الخطورة حيث أنحصر اللعب فى وسط الملعب.

واعتمد لاعبو الزمالك على طرفى الملعب فى بناء الهجمات عن طريق الثنائى إبراهيم حسن ويوسف أوباما، بينما حاول لاعبو إنبى امتصاص حماس الضيوف فى الدقائق الأولى.

وغابت الخطورة عن مرمى الفريقين خلال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة. واستمر الأداء الروتينى من جانب الفريقين ليصاب الجماهير بالملل بالمدرجات نظرا لغياب اللمحات الفنية داخل المستطيل الأخضر واللعب المثير.

واستحوذ لاعبو الزمالك على الكرة بشكل نسبى لكن دون خطورة على مرمى إنبى، حيث غاب الكونغولى كاسونجو عن مناطق الخطورة نظرا لعدم وصول الكرة له بالشكل المناسب.

وأضاع فرجانى ساسى أول هجمة حقيقة بالمباراة بالدقيقة 30 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن تمر بجوار القائم الأيمن لإنبى.

واحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة حازم إمام من قبل رامى صبرى مدافع إنبى، لينجح محمود علاء فى تسجيل الهدف الأول للأبيض بالدقيقة 35.

على عكس المتوقع زادت السيطرة البيضاء بعد هدف التقدم، بينما تراجع لاعبو إنبى بشكل ملحوظ فى المستطيل الأخضر.

وأضاف الزمالك الهدف الثانى بالدقيقة 39 بعد عرضية متقنة من إبراهيم حسن داخل منطقة جزاء إنبى، حاول صلاح سليمان مدافع إنبى تشتيت الكرة لكنها تسكن الشباك بدل من ذلك ليحرز الأبيض هدف آخر.

وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة كاملة للاعبى الزمالك، ويجرى إنبى تغييره الأول بنزول عمرو الحلوانى بدلا من عبد الرحمن عامر واحتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل ضائع لكنها لم تشهد جديدا، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدفين دون رد.

مع بداية الشوط الثانى أجرى إنبى تغييره الأول بنزول مارشيل بدلا من محمود غالى، وأنقذ محمود حمدى الونش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 50 بعد اقتناص الكرة من مارشيل مهاجم إنبى قبل انفراده بالمرمى.

ورد كاسونجو بتسديدة قوية بالدقيقة 52 تصدى لها بصعوبة البلعوطى حارس إنبى، ثم ترتد الكرة لمحمد إبراهيم ويسددها لكنها تمر بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ودفع إنبى بثانى تغييراته بنزول أحمد عبد الفتاح بدلا من عرفة السيد بعد شكوى الأخير من الإصابة، وتعرض رامى صبرى مدافع إنبى للإصابة بالدقيقة 53 ليطالب جهازه الفنى باستبداله لعدم قدرته على استكمال المباراة.

وأشهر محمد معروف البطاقة الصفراء فى وجه محمود توبه لاعب إنبى بعد تدخل قوى مع محمد إبراهيم، وأضاف إبراهيم حسن الهدف الثالث للزمالك بالدقيقة 59 بعد تلقيه تمريره سحرية من التونسى فرجانى ساسى ليضع الكرة فى شباك إنبى.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة لكنها هذه المرة من نصيب محمد إبراهيم لاعب الزمالك، لتدخله بعنف مع أحد لاعبى إنبى.

وأضاع كاسونجو هدفا آخر للزمالك بالدقيقة 63 بعد تلقيه تمريرة من محمد إبراهيم لكن المهاجم الكونغولى يسددها ضعيفة لتصل بسهولة لحارس إنبى.

وأحرز كاسونجو الهدف الرابع للزمالك بالدقيقة 65 مستغلا خطأ فادحا من رامى صبرى فى استلام الكرةـ لتصل للمهاجم الكونغولى وينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة بسهولة فى الشباك. وأجرى السويسرى جروس التغيير الأول للزمالك بالدقيقة 66 بنزول عبد الله جمعة بدلا من محمد إبراهيم.

ثم يدفع جروس بثائى تغييرات الزمالك بالدقيقة 77 بنزول مصطفى فتحى بدلا من إبراهيم حسن بعد شكوى الأخير من إصابة.

وتعرض عبد الله جمعة للإصابة بعد دقائق من نزوله ليقرر الجهاز الفنى استبداله ومشاركة عمر السعيد بدلا منه بالدقيقة 82. وحاول لاعبو إنبى إحراز هدف حفظ ماء الوجه بالدقائق الأخيرة لكن واجه دفاع الزمالك الهجمات البترولية وأبعدها عن مناطق الخطورة.

ونجح محمد زكريا شيكا فى تسجيل الهدف الأول لإنبى بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع المقدر بثلاثة دقائق، وكاد مصطفى فتحى أن يسجل هدف خامس للزمالك بالدقيقة 93 بعد انفراده بالمرمى، لكن تألق حارس إنبى لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 4/1.