شاهد .. أكثر لاعبي كرة القدم خداعا في العالم

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لويس سواريز

خوغا سبورت

أكثر اللاعبين

خداعا

عرضت  قناة "خوغا سبورت" الإسبانية مقطع فيديو لجملة من المشاهد تكشف عن عدد من اللاعبين المخادعين الذين تظاهروا أثناء المباراة  بالإصابة.

وقامت  القناة، بنشر لمقطع فيديو  الفيديو  ترجمه موقع "عربي21"، يظهر  لقطة الأوروغوياني "لويس سواريز" ،  عندما لمس الكرة بيده خلال مباراة الربع النهائي من كأس العالم 2010 ضد منتخب النجوم السوداء.

ويظهر مقطع الفيديو أيضا  لحظة تمويه الحارس السنغالي خادم ندياي، عندما تعمد السقوط قبل تسديده لضربة المرمى لإضاعة الوقت.
الفيديو:

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