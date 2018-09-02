مفاجأة جديدة لا تعرفها عن هتلر

02 سبتمبر 2018 - 12:57 ص

قال مؤرخون نرويجيون إن الزعيم النازي السابق أدولف هتلر، حاول إلقاء قنبلة نووية خلال الحرب العالمية الثانية ، على العاصمة البريطانية لندن.

واكتشف فريق من وكالة "ناشونال جوغرافك" 40 برميلا مليئا بالماء الثقيلة ، في قاع بحيرة نرويجية ، قرب العاصمة النرويجية أوسلو، وفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأضاف المؤرخ النرويجي، فرانك سوريده، أن المياه الثقيلة هي من مكونات المفاعل النووي، وأنها كانت تنقل إلى ألمانيا، قبل أن تضرب بريطانيا السفن التي حملت البراميل قبل وصولها، بأوامر من "ونستون تشرتشيل" رئيس وزراء بريطانيا الأسبق.

وأوضح سوريده أن هذه المكونات النووية كانت ستغير نتيجة الحرب بغمضة عين.

و أشار مؤرخون إلي أن خطة هتلر كانت تتضمن قصف العاصمة الإنجليزية لندن بقنابل نووية.

كما أفاد الموقع أن تشرتشيل أمر بإغراق السفينة الألمانية من دون معرفة ما كان على متنها، ولحسن حظ بريطانيا فإن قرار تشرتشيل تم تنفيذه بشكل فوري.