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محافظ الدقهلية : " درست في اليابان..وهناك دروس خصوصية"

" درست في اليابان..وهناك دروس خصوصية"

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محافظ الدقهلية :

" درست في اليابان..وهناك دروس خصوصية"

قبلي وبحري

محافظ الدقهلية : " درست في اليابان..وهناك دروس خصوصية"
محافظ الدقهلية : " درست في اليابان..وهناك دروس خصوصية"

عبد القادر وحيد

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اليابان

دروس خصوصية

محافظ الدقهلية

كمال جاد

قال محافظ الدقهلية الجديد المهندس كمال جاد شاروبيم إنه أنا ضد الدروس الخصوصية، ولكن إن لم يتم توفير المناخ فكيف يذهب الطالب للمدرسة  مثل طالب الثانوية العامة.

وأضاف : أنا درست في اليابان 4 سنوات، وكان هناك دروس خصوصية ليتم تحسين مستوى الطالب البسيط.

جاء هذا على هامش لقائه بالصحفيين في أول يوم لتولى مهام عمله أمس السبت، كمحافظة للدقهلية خلفا للمحافظ السابق الدكتور أحمد الشعرواي.

يذكر أن أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، كان قد صرح في لقاء مع قناة النهار  أن شعار المرحلة الجديدة هو الحصول على علم، لافتا إلى أنه من العام المقبل لن يكون هناك دروس خصوصية.


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