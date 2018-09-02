الأهالي يجبرون سائقا علي خلع ملابسه لتحرشه بسيدة

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أهالي فيصل يجبرون سائقا بخلع ملابسه لتحرشه بسيدة

عبد القادر وحيد

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فيصل

منطقة حسن محمد

الإمساك بسائق

خلع ملابسه

تحرشه بسيدة

قام عدد من أهالي شارع فيصل من الإمساك بسائق، اتهمته سيدة بأنه حاول اختطافها والتعدي عليها داخل سيارة ميكروباص.

كان عدد من أهالي منطقة حسن محمد بشارع فيصل قد سمعوا استغاثة من سيدة داخل ميكروباص أبيض اللون، يحمل أرقام ط د 1428،  حيث استوقفوا السيارة وألقوا القبض على سائقها، وحرروا السيدة والتي شكرتهم وانصرفت، وتبين أن السائق يُدعى "هشام.س.ا" 30 سنة، يقيم بمحافظة الجيزة ، وفقا للوطن.

وتمكن  الأهالي من الإمساك بالسائق وأوسعوه ضربا، ثم أجبروه على الصعود أعلى السيارة مرتديا ملابسه الداخلية فقط، والتقطوا له صورًا، إلى أن حضر أحد الأشخاص وطلب منهم إطلاق سراحه.


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