موالون للقذافي يحيون الذكري 49 لثورة الفاتح

02 سبتمبر 2018 - 03:09 ص

قام العشرات من أنصار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في تونس، أمس السبت، بإحياء الذكرى 49 لثورة الفاتح من سبتمبر التي توافق اعتلاءه السلطة عام 1969 م.

ونظمت جمعية ليبية تطلق على نفسها "واعتصموا" و"تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا" احتفالا في منتجع ياسمين الحمامات السياحي بحضور عدد من "المهجرين" الليبيين ونشطاء من المجتمع المدني التونسي وممثلين عن أحزاب.

ويشارك في الحفل بصفة خاصة أنصار التيار القومي بتونس من بينهم حزب "التكتل الشعبي من أجل تونس" الموالي لنظام القذافي.

كما كتب المحامي التونسي والناشط البارز ضمن التيار القومي العربي، البشير الصيد أحد الحاضرين في الحفل في تدوينة له "يحتفل الليبيون في ظل القومية العربية المفقودة بين كراسي الحكام".

وامتلأت قاعة الاحتفال بصور القذافي ونجله سيف الإسلام والرايات الخضراء المميزة لنظام حكمه، فضلاً عن إذاعة الأغاني الوطنية القديمة الممجدة له والنشيد الوطني الليبي القديم "الله اكبر فوق كيد المعتدي".

يذكر أنه بعد الإطاحة بحكم القذافي الذي استمر 40 عاما، عبر ثورة 2011 ، فر الآلاف من أنصاره إلى تونس وظلوا مقيمين بها.