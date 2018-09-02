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مفاجأة غير متوقعة فعلها صلاح مع اتحاد الكرة أمس

الرياضة

صلاح
صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشفت مصادر مسؤولة باتحاد الكرة أن النجم المصري محمد صلاح أرسل مبلغ 10 آلاف جنيه إلى الاتحاد كفارق سعر بين تذكرة الطيران السياحية ، والتذكرة "البيزنس كلاس".

وأضاف المصدر أن القانون يمنع حجز "البزنس" لغير الوزراء مما جعل صلاح يرسل فارق السعر ، مع التأكيد على أن جميع اللاعبين المحترفين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب سيفعلون مثل صلاح أثناء مشاركتهم في مباراة مصر والنيجر .

وكانت أزمة نشبت بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح على خلفية عدة أشياء كان من بينها المطالبة بحجز تذكرة "بيزنس كلاس" للاعبي المنتخب.

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