مفاجأة غير متوقعة فعلها صلاح مع اتحاد الكرة أمس

02 سبتمبر 2018 - 05:31 ص

كشفت مصادر مسؤولة باتحاد الكرة أن النجم المصري محمد صلاح أرسل مبلغ 10 آلاف جنيه إلى الاتحاد كفارق سعر بين تذكرة الطيران السياحية ، والتذكرة "البيزنس كلاس".



وأضاف المصدر أن القانون يمنع حجز "البزنس" لغير الوزراء مما جعل صلاح يرسل فارق السعر ، مع التأكيد على أن جميع اللاعبين المحترفين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب سيفعلون مثل صلاح أثناء مشاركتهم في مباراة مصر والنيجر .



وكانت أزمة نشبت بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح على خلفية عدة أشياء كان من بينها المطالبة بحجز تذكرة "بيزنس كلاس" للاعبي المنتخب.



