مفاجأة غير متوقعة فعلها صلاح مع اتحاد الكرة أمس

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر مسؤولة باتحاد الكرة أن النجم المصري محمد صلاح أرسل مبلغ 10 آلاف جنيه إلى الاتحاد كفارق سعر بين تذكرة الطيران السياحية ، والتذكرة "البيزنس كلاس".
وأضاف المصدر أن القانون يمنع حجز "البزنس" لغير الوزراء مما جعل صلاح يرسل فارق السعر ، مع التأكيد على أن جميع اللاعبين المحترفين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب سيفعلون مثل صلاح أثناء مشاركتهم في مباراة مصر والنيجر .
وكانت أزمة نشبت بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح على خلفية عدة أشياء كان من بينها المطالبة بحجز تذكرة "بيزنس كلاس" للاعبي المنتخب.
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