ميدو: أسعار السلع في موناكو أرخص من "الساحل"

02 سبتمبر 2018 - 07:10 ص

فاجأ أحمد حسام "ميدو" متابعيه على موقع "تويتر" بتغريدة خارج النطاق الرياضي تمامًا ، كاشفًا فرق الأسعار بين فرنسا والساحل الشمالي بمصر .



وقال "ميدو" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "الصيف ده كنت أول مره في حياتي اروح الساحل كان فرح صاحبي بصراحة اتبسطت جدا لكن اغرب حاجه إن أنا في موناكو دلوقتي و والله العظيم موناكو أرخص من الساحل .. الناس فعلا بتحوش طول السنة علشان تصرف فلوسها هناك .. لازم افتح أي شغلانة في الساحل".

