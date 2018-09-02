ميدو: أسعار السلع في موناكو أرخص من "الساحل"

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الساحل الشمالى

فاجأ أحمد حسام "ميدو" متابعيه على موقع "تويتر" بتغريدة خارج النطاق الرياضي تمامًا ، كاشفًا فرق الأسعار بين فرنسا والساحل الشمالي بمصر .

وقال "ميدو" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "الصيف ده كنت أول مره في حياتي اروح الساحل كان فرح صاحبي بصراحة اتبسطت جدا لكن اغرب حاجه إن أنا في موناكو دلوقتي و والله العظيم موناكو أرخص من الساحل .. الناس فعلا بتحوش طول السنة علشان تصرف فلوسها هناك .. لازم افتح أي شغلانة في الساحل".

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