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تجربة ثورية .. الشاي الأخضر يدمر الخلايا السرطانية

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الشاي الأخضر
الشاي الأخضر

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الخلايا السرطانية

كشفت تجربة أجراها باحثون أن استخدام مسحوق الشاي الأخضر "الماتشا" يمكن أن يكون من وسائل مواجهة مرض السرطان .

وكشفت التجارب أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يبقي الخلايا السرطانية في حالة خمود، حيث يستنفذ قدرتها على الانتشار ويمنعها من "تجديد طاقتها".

ووصف باحثون من جامعة "سالفورد" البريطانية نتائجهم بأنها "مثيرة للإعجاب"، في وقت يواصلون فيه التجارب والدراسات من أجل معرفة مدى تأثير الشاي الأخضر على مختلف أنواع الأورام.

وقيم العلماء آثار مستخلص "الماتشا" على الخلايا الجذعية لسرطان الثدي، التي يمكن أن تتحول إلى خلية ورمية وتجدد نفسها بنفسها.

ووجدوا أن هذه المادة قادرة على جعل الخلايا السرطانية في حالة خمود، أي أنها تمنعها من تجديد نفسها ويمكن أن تصبح غير نشطة، مما سيؤدي إلى موتها.


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