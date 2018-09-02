» شركة صينية تُحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية بهذه الخاصية

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الهاتف الجديد
الهاتف الجديد

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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هاتف أوبو

كشفت شركة صينية متخصصة في صناعة الهواتف الذكية عن تقنية جديدة في الكاميرا الخاصة بهاتفها تخالف جميع المألوف في الهواتف الحالية .

ابتكرت شركة Oppo للهواتف الذكية في الصين هاتفا جديدا مزود بكاميرا تنزلق إلى خارج إطار الهاتف عند الاستخدام، وبالتحديد تخرج من أعلى الهاتف، وتعود إلى "جرابها" بضغطة زر، وفق ما ذكر موقع "مشابل".

ويتمتع هذا الهاتف بآلية تعمل على رفع وخفض الكاميرتين الأمامية والخلفية عند الحاجة، وتغيير زاويتهما حسب الحاجة، كما يمكن من خلالها مشاركة الصور فورا عبر فيسبوك وتويتر.

ويأتي هذا التطور في ظل سعي شركات الهواتف الذكية إلى ابتكار ميزات تستجيب لمتطلبات المستخدمين، مثل التقاط صور السيلفي ومشاركة الصور مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هذا التطور بداية عصر جديد في تصميم الهواتف الذكية التي تقرب المستخدمين من التواصل الشبكي المتقن والفعال والسريع، عبر شاشة واحدة.

والجديد هذه المرة أن هذا الابتكار جاء من شركة صينية، وليس من شركتي أبل أو سامسونغ، الأمر الذي يطرح تساؤلا كبيرا بشأن تجاوز شركات تكنولوجية صينية لشركات كبرى في سوق الهواتف الذكية.

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