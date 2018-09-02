وغادر ترامب البيت الأبيض في الساعة 10,35 بالتوقيت المحلي فيما كانت ميغان، ابنة ماكين، توجه تحية حارة إلى والدها في كاتدرائية واشنطن على بعد بضعة كيلومترات.

وكان ماكين أعلن قبل وفاته أنه لا يرغب في أن يحضر ترامب جنازته بسبب العلاقة السيئة بينهما.

وكان ترامب ، الذي تعرض لضغوط سياسية لتأبينه الفاتر لمكين، قد قال إنه يكن كل التقدير للخدمات التي قدمها مكين للأمة وأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاته.

وأضاف ترامب في بيان "رغم خلافاتنا بشأن السياسة فإنني أحترم الخدمات التي قدمها السناتور مكين لبلادنا، وتكريما له وقعت على قرار بتنكيس علم الولايات المتحدة حتى يوم دفنه".