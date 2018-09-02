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عريس كفر الشيخ

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شاهد .. عريس كفر الشيخ تنبأ بوفاته في آخر تدوينة كتبها

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عريس كفر الشيخ
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حمادة يحيى

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من آخر تدوينة كتبها الصيدلي حمادة يحيى الذي توفي إثر سكتة قلبية مفاجئة عقب كتب كتابه بـ4 ساعات .

وقال "حمادة" في تدوينة قبل 15 يومًا من وفاته : "علمتني هذه الحياة أنه لا شيء يستدعي أن يكون الإنسان مهزومًا جبانًا مكسورا مهما تعذرت الظروف والمواقف .. فمتى علم الإنسان أن مقدر المقادير هو الله وأنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله وأنه لكل أجل كتاب .. متى استقرت هذه الحقائق في وجدان هذا الشخص واعتقد بها اعتقادًا راسخًا ولامست أوتار قلبه فإنه لا توجد قوة على هذه الأرض تمنعه من التلفظ بكلمة الحق والتمسك دائمًا بالشجاعة والعدل ".

وترحم العديد من أصدقاء "حمادة" عليه خلال هذه التدوينة التي لم يفهمها الكثيرون وقت نزولها ، بينما اعتبر بعضهم أنه كان يشعر بقرب أجله ، فأراد أن يترك بعض الكلمات لأصدقائه لعلهم ينتفعون بها .

التدوينة كاملة:



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