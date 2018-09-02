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خبيرة طاقة ترد على علاجها للأمراض بالقبلات والأحضان

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ردت الدكتورة سها عيد، خبيرة طاقة المكان، على  الأخبار التي انتشرت عنها في بعض المواقع الإلكترونية بشأن علاجها لبعض الأمراض بالقبلات والأحضان.

وقالت "عيد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، إن هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة، لافتة إلى أن الأمر يعود حين كتبت مقالاً في أحد الجرائد القومية بشأن أهمية الاحتضان في الأسرة المصرية.

وأضافت "عيد"، أنها سوف تقاضي الصحفي الذي قام بتحريف المقال الخاص بها، قائلة: "الناس خدت الموضوع بسخرية، وبيتصلوا بيا يقولولي فين السينتر اللي بتعالجي الناس فيه بالأحضان".

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