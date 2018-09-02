ارتفاع أسعار الوقود لسد عجز الموازنة

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مال وأعمال

غلاء أسعار الوقود
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متابعات- محمد الخرو

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الحكومة

الموازنة

الوقود

الحكومة التونسية

أصدرت الحكومة التونسية قرار برفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال العام الجاري وبلغت نسبة الزيادة نحو 4 % في محاولة منها لخفض عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.

وقالت وزارة الصناعة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع إلى1.985 دينار تونسي من 1.925 دينار بدءا من الأحد. وكانت المرات الثلاث السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام في يناير ومارس ويونيو.

وقال مسئولون إن مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام ترتفع من 1.5 مليار دينار إلى 4.3 مليار دينار مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط .


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