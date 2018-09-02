الأهلى يبحث إيقاف عجلات الإنتاج الحربية

02 سبتمبر 2018 - 09:57 ص

يدخل الفريق الأول للنادى الأهلى، اختبارا صعبا حينما يلاقي نظيره الإنتاج الحربي، في التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الأهلى بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدورى، ومواصلة سلسلة الانتصارات التى حققها الفريق مؤخرًا سواء على المستوى الإفريقي أو المحلى.

ويمنح "كارتيرون"، الفرصة لبعض اللاعبين، وإجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق ومنح بعض الأساسيين راحة من ضغط المباريات.

على الجانب الآخر يبحث فريق الإنتاج الحربى، عن الفوز الليلة أيضًا لمواصلة العروض القوية التى يقدمها العجلات الحربية هذا الموسم.

وحرص مختار مختار المدير الفنى للفريق، على توجيه بعض النصائح للاعبين ، أهمها عدم الاعتراض على أخطاء التحكيم، والتركيز طوال الـ90 دقيقة.