  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:14 م
بحث متقدم
مي والهواري

الشامى ترد على "موسى" فى اتهامها لـ"دندراوى" بالتحرش

علاء مبارك

علاء مبارك يوجه الشكر لسعودى بسبب فيديو لوالده

الوطنية للاعلام

بالصور.. الرئيس يوافق على قانون الهيئة الوطنية للإعلام

حجازي

وصول "صبحى وحجازى" على طائرة "صلاح"

صورة الخبر

صورة "مبارك" تغضب المصريين.. وهؤلاء وراء نشرها

ماني

بالفيديو.. مانى ينظف حمامات مسجد فى ليفربول

الإعلامي سيد علي

بالفيديو.. سيد على: "للصبر حدود"

ارشيف

الأهلى يبحث إيقاف عجلات الإنتاج الحربية

سوريا تتهم إسرائيل بقصف منطقة مطار المزة في دمشق

انفجارات فى محيط مطار المزة العسكري بسوريا

غلاء أسعار الوقود

ارتفاع أسعار الوقود لسد عجز الموازنة

سجال بين "ساويرس" ومتابعيه بسبب "عبد الناصر"

آخر الأخبار

ناصر ساويرس
ناصر ساويرس

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

بكري يهاجم ساويرس: انزل الشارع ومش هتفلت من الجماهير

#

الناصريون يفتحون النار على «ساويرس»

#

ساويرس: عبد الناصر خرب البلد وكتم الحريات

#

ساويرس: هذه حقيقة الصراع بين الإخوان وعبد الناصر

النهار

محمود سعد

باب الخلق

دار سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس وأحد متابعيه على "تويتر" بسبب انتقاده للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، والذي عاود الأول الهجوم عليه.

وقال ساويرس على حسابه الخاص بـ"تويتر" ردًا على متابعيه اعترضت على الاستمرار في انتقاد الماضي دون الحديث عن المستقبل: "أفعال عبد الناصر السلبية ما زالت مستمرة حتى اليوم!".

وكانت أحد المتابعين قد نشرت تغريدة ردًا على ما قاله "ساويرس" حول أن عصر عبد الناصر يساوي سجن وتعذيب، قائلة: "معرفش ليه أنا غاويين نمسك الماضى ونقلب فيه خلينا فى الحاضر اللى مش قادرين عليه (كل رئيس كان له إيجابيات وسلبيات).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الاستغفار بشرى بالرزق الحلال
» ثغرة في الواتس آب توقع المحادثات في أيد القراصنة
» شاهد.. عمدة لندن يحلق فى سماء العاصمة بـ"البكينى"
» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى
» الميرغنى يحتفل بميلاد إسراء عبد الفتاح بـ"ميكي ماوس"
» عزز قدرتك العقلية بهذه الطرق
» شاهد.. أول ظهور لـ"شيرى عادل" بعد شائعة انفصالها
» العثور على "سفينة الأشباح" قبالة سواحل ميانمار
» خبيرة طاقة ترد على علاجها للأمراض بالقبلات والأحضان
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 36 درجة
» خيبة أمل جديدة لرونالدو مع "يوفينتوس"

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان