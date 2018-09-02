سجال بين "ساويرس" ومتابعيه بسبب "عبد الناصر"

02 سبتمبر 2018 - 10:06 ص

دار سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس وأحد متابعيه على "تويتر" بسبب انتقاده للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، والذي عاود الأول الهجوم عليه.

وقال ساويرس على حسابه الخاص بـ"تويتر" ردًا على متابعيه اعترضت على الاستمرار في انتقاد الماضي دون الحديث عن المستقبل: "أفعال عبد الناصر السلبية ما زالت مستمرة حتى اليوم!".

وكانت أحد المتابعين قد نشرت تغريدة ردًا على ما قاله "ساويرس" حول أن عصر عبد الناصر يساوي سجن وتعذيب، قائلة: "معرفش ليه أنا غاويين نمسك الماضى ونقلب فيه خلينا فى الحاضر اللى مش قادرين عليه (كل رئيس كان له إيجابيات وسلبيات).