  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

صورة "مبارك" تغضب المصريين.. وهؤلاء وراء نشرها

الإعلامي سيد علي

بالفيديو.. سيد على: "للصبر حدود"

ارشيف

الأهلى يبحث إيقاف عجلات الإنتاج الحربية

سوريا تتهم إسرائيل بقصف منطقة مطار المزة في دمشق

انفجارات فى محيط مطار المزة العسكري بسوريا

غلاء أسعار الوقود

ارتفاع أسعار الوقود لسد عجز الموازنة

"الدولار" يلامس الـ19 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صلاح

مفاجأة غير متوقعة فعلها صلاح مع اتحاد الكرة أمس

عريس كفر الشيخ

شاهد .. عريس كفر الشيخ تنبأ بوفاته في آخر تدوينة كتبها

صلاح

شاهد .. لحظة وصول صلاح لمصر بعد أزمته مع اتحاد الكرة

ميدو

ميدو: أسعار السلع في موناكو أرخص من "الساحل"

صحيفة إسرائيلية:

صورة "مبارك" تغضب المصريين.. وهؤلاء وراء نشرها

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فتاة صورة «مبارك» تفجر مفاجأة عن كواليسها

#

علاء مبارك يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

#

نجل مبارك يهاجم صحيفة شهيرة بسبب صورة والده

#

أول تعليق لنجل مبارك علي صورة والده

المصريين

مبارك

تايم أوف إسرائيل

هيلي السعدني

عقبت صحيفة "تايم أوف إسرائيل" الصادرة بالإنجليزية، على انتشار صورة حديثة للرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، برفقة خبيرة التغذية، هيلي السعدني، بأن الصورة أثارت غضب المصريين، لاسيما رواد التواصل الاجتماعي، موضحة أن الكثير اعتبر نشر الصورة إهانة لشخص "مبارك"، الذي كان في يوم من الأيام رئيس لمصر.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن الصورة الحديثة لمبارك يبدو فيها مرهق وزائد الوزن بصورة لافتة، أثارت غضب رواد التواصل الاجتماعي في مصر، منوهين بأن المرأة التي التقطت الصورة، والتي تدعي هيلي السعدني، قدمت اعتذارًا لأسرة "مبارك"، موضحة أن الصورة تم سرقتها من موبايلها الشخصي من قبل أحد أقاربها من الدرجة الأولى.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد انتشار صورة "مبارك" على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ البعض الفرق بين كيف بدا "مبارك" في هذه الصورة وفي صورة أخرى التقطت له  قبل أشهر فقط، أثناء احتفاله بعيد ميلاده التسعين، والذي يوافق 4 مايو، برفقة ابنه الأكبر علاء مبارك وحفيده عمر علاء مبارك.

ومن جهتها، قالت هيلي السعدني، خبيرة تغذية متخرجة من جامعة ويلسينجهام في لندن، في بيان لها على الإنترنت "التقطت الصورة مع الرئيس مبارك لأنني احترمه وأحبه كثيرًا وكان حلمًا لي أنا أقابله في يوم من الأيام"، متابعة أنه "طُلب مني عدم نشر الصورة، وبالطبع كان علي أن أحترم رغبتهم في الخصوصية. ولكن بطريقة ما سُرقت الصورة من هاتفي تسربت ونشرت بسرعة على السوشيال ميديا دون إذن أو موافقة مني".

وأضافت: "لسوء الحظ، يجب أن يكون الشخص الذي قام بذلك قريبًا من الوصول إلى هاتفي، وما هو ألا عار لي!"، متابعة: "هذا العالم المثير للاشمئزاز الذي نعيش فيه، لا أحد لديه أي نوع من الاحترام لخصوصية الآخرين بعد الآن. إن الطريقة التي تنحدر بها هذه البلاد بشكل لافت هي صدمة حقيقية".

واختتمت حديثها: "أود أن أعتذر للرئيس مبارك وعائلته عن أي اضطراب كنت قد تسببت به دون قصد، وأنا أتحمل المسئولية كاملة عن هذا".

في حين أن بعض المعلقين تعاطفوا مع "السعدني"، رأى آخرون أن تصريحاتها غير صادقة، لأنها نشرتها بعد يوم كامل من نشر الصورة.

وكان قد تولى مبارك السلطة في مصر في عام 1981، بعد وقت قصير من اغتيال الرئيس أنور السادات، وحكم البلاد لمدة 30 عامًا إلى أن  نحته الاحتجاجات التي اجتاحت معظم الشرق الأوسط في أوائل عام 2011، في غضون أقل من شهر.

ثم حوكم وسجن مدى الحياة لقتله مئات من المتظاهرين ضده ، لكن التهم الرئيسية ضده أسقطت في إعادة محاكمته وتم إطلاق سراحه في مارس 2017.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» عزز قدرتك العقلية بهذه الطرق
» شاهد.. أول ظهور لـ"شيرى عادل" بعد شائعة انفصالها
» العثور على "سفينة الأشباح" قبالة سواحل ميانمار
» خبيرة طاقة ترد على علاجها للأمراض بالقبلات والأحضان
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 36 درجة
» خيبة أمل جديدة لرونالدو مع "يوفينتوس"
» ترامب تجاهل جنازة "ماكين" وذهب للعب الجولف
» شاهد .. مواصفات مذهلة لأضخم طائرة بالعالم
» شركة صينية تُحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية بهذه الخاصية
» شاهد .. محترف أمريكي ينجح في اصطياد "الشبح"
» تجربة ثورية .. الشاي الأخضر يدمر الخلايا السرطانية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان