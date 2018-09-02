» الميرغنى يحتفل بميلاد إسراء عبد الفتاح بـ"ميكي ماوس"

02 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

هنأ نجم مسرح مصر حمدي الميرغني زوجته الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح بأول عيد ميلاد يجمعهما بعد الزواج.

وقال "الميرغني" في التهنئة: "كل سنة وإنتى سبب فرحتى ربنا يخليكى ليا ياضحكتى وكل دنيتى".

وأضاف الميرغنى، فى رسالته لزوجته: "كل سنة وانتى حبيبتى ومراتى وبنتى.. يارب تبقى سنة حلوة عليكي وتحققي فيها أكتر من اللي بتتمنيه".

وظهر الميرغنى وإسراء عبد التفاح، مع مجموعة من أصدقاءهما، خلال احتفالهم بعيد الميلاد، وظهرت تورتة عيد الميلاد، يزينها الشخصية الكارتونية الشهيرة "ميكى ماوس".

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