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الميرغنى يحتفل بميلاد إسراء عبد الفتاح بـ"ميكي ماوس"

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حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح
الميرغني واسراء عبدالفتاح

محمد الخرو

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الزواج

مسرح مصر

اسراء عبدالفتاح

حمدي الميرغني

هنأ نجم مسرح مصر حمدي الميرغني زوجته الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح بأول عيد ميلاد يجمعهما بعد الزواج.

وقال "الميرغني" في التهنئة: "كل سنة وإنتى سبب فرحتى ربنا يخليكى ليا ياضحكتى وكل دنيتى".

وأضاف الميرغنى، فى رسالته لزوجته: "كل سنة وانتى حبيبتى ومراتى وبنتى.. يارب تبقى سنة حلوة عليكي وتحققي فيها أكتر من اللي بتتمنيه".

وظهر الميرغنى وإسراء عبد التفاح، مع مجموعة من أصدقاءهما، خلال احتفالهم بعيد الميلاد، وظهرت تورتة عيد الميلاد، يزينها الشخصية الكارتونية الشهيرة "ميكى ماوس".

شاهد..





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