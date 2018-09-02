«بيراميدز» يخشى المفاجآت أمام سموحة

02 سبتمبر 2018 - 10:13 ص

يستضيف فريق سموحة السكندرى، نظيره بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى.

ويحاول الفريق السكندري بقيادة على ماهر، فى تحقيق انتصار على غريمة، خاصة وأن الفريق حقق تعادل سلبي الجولة الماضية أمام طلائع الجيش.

ويحتل سموحة المركز الثالث برصيد ثمانية نقاط بعد مرور 4 جولات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما ولم يخسر.

على الجانب الآخر يدخل بيراميدز، اللقاء منتشيًا بفوزه على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف الجولة الماضية

ورفع الأرجنتينى فولالبى المدير الفنى شعار "لا بديل عن الفوز" أمام نظيره السكندرى، مطالبًا لاعبيه بمواصلة الأداء الجيد للتمسك بصدارة المسابقة التى يتقاسمها مع الأهلى.