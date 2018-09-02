بالفيديو.. سيد على: "للصبر حدود"

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عقب الإعلامي سيد على ارتفاع الأسعار قائلاً: "كل حاجة بتزيد في مصر إلا المرتبات وإلا سعر الإنسان في البلد دي، الناس تعبت كفاية، للصبر حدود".

وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أرجو كل مسئول في البلد يفكر ويحط نفسه مكان مواطن عادي عنده طفلين أو ثلاثة في المدارس والجامعات مهما كان دخله لن يكفى احتياجاتهم.

وتابع علي متسائلا: "إزاي تزودوا أدوات المدارس والجامعات 2% إزاي".

واستعرض بعض أسعار الخضراوات والفاكهة قائلا: "الأسعار بقيت نار الموطن مش هيقدر يتحمل تاني".

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