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رجل يسرق سيارة موتى وبداخلها جثمان متوفى

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سيارة لدفن الموتى
سيارة لدفن الموتى

وكالات- الدويني فولي

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ألقت الشرطة المكسيكية القبض يوم السبت، على رجل سرق عربة موتى وبداخلها جثمان متوفى بوسط المكسيك.

وكانت عربة الموتى قد تم إعدادها لنقل جثمان المتوفي من مستشفى في جوادالاخارا المجاورة لدار للجنائز، وفقًا لما ذكرته إدارة شرطة تلاكويباك.

وأوضحت الشرطة أن اللص البالغ من العمر 40 عاماً، قال إنه رأى المفاتيح داخل السيارة وقرر سرقتها مساء الجمعة.

وتم إخطار ضباط الشرطة وسرعان ما عثروا على العربة وبداخلها الجثمان على جانب طريق سريع وقاموا باحتجاز المشتبه فيه الذي أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

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