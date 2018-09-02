» بالأسماء.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى

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أسندت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، للحكم الدولي إبراهيم نور الدين. 

ويعاون «نور الدين» في إدارة اللقاء، هاني عبد الفتاح ومحمد محمود لطفي، بجانب الحكم الرابع محمد محمود، وكل من محمد أبو خاطر وعبد العزيز السيد حكمين إضافيين.

وفي مباراة سموحة وبيراميدز، يديرها تحكيمًا الحكم محمود البنا، ويعاونه محمود أبو الرجال ويوسف البساطي، والحكم الرابع مصطفى عثمان، وكل من وليد عبد الرازق ومحمد سلامة حكمان إضافيان.

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