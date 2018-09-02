العثور على عارضة أزياء شابة مشنوقة في منزلها

02 سبتمبر 2018 - 10:37 ص

عثرت السلطات الباكستانية على عارضة أزياء شابة وصاعدة، ميتة في ظروف غامضة، مساء السبت، فى منزلها بمدينة لاهور في شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الباكستانية "جيو" عن الشرطة القول إنه قد تم العثور على جثة آنام تانولي (26 عاما)، مشنوقة داخل غرفة في منزلها، فيما اعتبر انتحارا، ثم تم نقل الجثة لاحقا إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن تانولي- التي كانت أيضا مصممة أزياء وأحد النجوم الصاعدة بين عارضات الجيل الجديد في صناعة الأزياء الباكستانية- كانت عادت من إيطاليا منذ حوالي شهرين.

وتحقق الشرطة فيما إذا كان هناك أي شبهة تحيط بالواقعة، بحسب “جيو”.

وأشارت الشرطة إلى أنه وفقا لبيان مسجل نقلته وسائل الاعلام عن والدة الراحلة، فإن تانولي كانت “تحت ضغط عقلي… وكانت لديها موعد محدد في نفس اليوم مع طبيب نفسي”.

وتأتي وفاة تانولي كصدمة كبيرة لكل معجبيها وزملائها الفنانين.