سيد على يشيد بـ"الإبراشى" بعد تركه "دريم"

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الحدث اليوم

دريم

وائل الابراشى

سيد علي

أشاد الإعلامي سيد على ببرنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه زميله الإعلامي وائل الإبراشي قائلا: "ما عدا الإبراشي والباقي سواء".

وأثنى على جهود الإبراشي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "الإبراشي راجل محترم وكسب لأي قناة وخسارة كبيرة لأي قناة يتركها".

وأضاف علي: الحقيقة سمعنا إن الإبراشي ترك العمل بقناة دريم وحاولنا كتير الاتصال بيه لكن تليفونه مغلق.

واستكمل: "يظل الإبراشي ولو كره الكارهون، وائل لا يحسب على المعارضة ولكن هو من الإعلاميين المستقلين الذين تحتاج إليهم مصر في الوقت الراهن".

شاهد الفيديو..

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